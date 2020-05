Genoa, Criscito: “Ora giochiamo 12 finali”

TORINO – (ANSA) – “Avevamo tanta voglia di ricominciare, ripartiamo da dove ci eravamo fermati e giochiamo al meglio queste 12 finali che ci rimangono”. Domenico Criscito scalpita: tra meno di un mese la serie A torna in campo e il Genoa riprende la corsa per la salvezza.

“Sappiamo di aver fatto grandi partite, ma ora questo dobbiamo lasciarlo alle spalle. Sappiamo di dover affrontare 12 partite che saranno 12 finali per noi – dice il difensore rossoblù ai microfoni di Sky sport – Bisogna continuare come stavamo facendo prima della sospensione. Anche le altre squadre affronteranno le gare nel migliore dei modi e noi dovremo farci trovare pronti. Stiamo lavorando tanto con Nicola, non vediamo l’ora”. Elogi al tecnico Nicola: “Ci ha trasmesso la grinta che bisogna mettere in ogni gara, le affrontiamo al massimo – continua Criscito -. Anche chi è arrivato ci ha dato una mano, sono arrivati giocatori importanti come Falque, Masiello e tanti altri e ci hanno aiutato. Quando arrivano i risultati acquisisci consapevolezza e diventa tutto più facile. Ora Nicola è tornato più carico di prima, in allenamento ci trasmette tutta la sua passione e per noi è importante. Non vuole mai che molliamo, quello che facciamo durante la settimana lo ripetiamo in gara. Avere una persona che ci aiuta così è molto importante”. Si giocherà in piena estate: “Giocare è sempre bello, l’ho fatto anche in Russia a -10 e le ho provate tutte. Non vediamo l’ora di ricominciare, temperature e condizioni a parte. Con il caldo si fa più fatica, ma c’è anche per gli avversari e non abbiamo scuse”. (ANSA).

