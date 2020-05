Fiorentina in pole per Rugani

TORINO – Secondo quanto riportato dal portale Firenzeviola.it, la Fiorentina sarebbe in pole per prelevare Daniele Rugani dalla Juventus. Nella prossima stagione, infatti, con il probabile ritorno dal prestito di Romero e con Demiral e Chiellini perfettamente guariti ed in forma, il centrale ex Empoli faticherebbe a trovare spazio in campo. L’obiettivo del classe ’94 è sempre stato quello di tornare alla titolarità e la squadra viola potrebbe essere la giusta piazza per rilanciarsi, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto.

