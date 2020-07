Classifiche a confronto: molto male la Juventus

TORINO- Dopo 35 giornate di Serie A, la Juventus è sempre in testa alla classifica con 80 punti ma ha ben nove lunghezze in meno rispetto alla scorsa stagione. Nonostante sia ad un passo dal nono Scudetto di fila, dunque la squadra di Sarri ha perso diversi punti per strada e quello che colpisce di più è la crescita delle avversarie che nonostante tutto sono ancora dietro: la Lazio infatti ha 17 punti in più dell’anno scorso, l’Atalanta 12 e l’Inter 10.

