Chiellini: “Finalmente il campionato riparte, non vediamo l’ora di tornare a fare quello che più amiamo”

TORINO – Il difensore e capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato attraverso i suoi canali social circa l’annuncio della ripresa del campionato di Serie A: “Finalmente oggi abbiamo una data e la certezza che il campionato riprenderà, è un segnale ulteriore che l’Italia sta ripartendo. Non vediamo l’ora di scendere in campo e di fare quello che più amiamo, certi di poter regalare tante emozioni ai milioni di tifosi che erano in attesa”.

