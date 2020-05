Causio: “Alla fine vincerà di nuovo la Juve”

TORINO – L’ex giocatore della Juve Franco Causio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Nazione, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“Sarà un campionato anomalo, falsato, anche se alla fine lo vincerà la Juve. Credo che alla fine vincerà la Juve. È la più forte e la più completa come organico. La Lazio è stata interrotta sul più bello e non so se potrà riprendere la sua corsa con la stessa efficacia. Inter? Se batte la Samp nel recupero, sale a -6 dalla Juve. Credo che Conte farà la corsa sulla Lazio per agganciare almeno il secondo posto”.