Cagliari, Giulini: “Ci piacerebbe tenere Nainggolan, ma il suo cartellino è dell’Inter…”

TORINO – Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato della situazione Nainggolan ai microfoni di Sky Sport: “Non nego che non mi dispiacerebbe vedere Radja ancora con la nostra maglia anche perchè questa stagione, in qualsiasi modo la si termini, è una stagione un po’ mutilata. L’idea è di prendere Radja e di averlo per una vera stagione, poi è chiaro che il suo cartellino non è nostro, dipendiamo da quelle che saranno le decisioni dell’Inter”.

