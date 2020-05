Brescia, Balotelli torna al lavoro

TORINO – (ANSA) – MILANO, 27 MAG – Mario Balotelli è tornato ad allenarsi. L’attaccante del Brescia che ieri aveva disertato la seduta di lavoro personalizzato giustificandosi -in ritardo a detta del club – con un mal di pancia, aveva dato vita all’ennesimo caso che lo riguarda. Non è un mistero che i rapporti con la società di Massimo Cellino siano ormai deteriorati e non ci sono margini per una ricomposizione. Tanto che si comincia a parlare di rescissione. (ANSA).

