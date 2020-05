Borussia Dortmund: Haaland si ferma, distorsione al ginocchio

TORINO – (ANSA) – Giornata più nera che gialla per il Borussia Dortmund, quella vissuta ieri: oltre alla sconfitta contro il Bayern Monaco, che quasi sicuramente vuole dire rinuncia al titolo di Germania, a beneficio dei rivali, ha dovuto registrare anche l’infortunio di Erling Brut Haaland, il centravanti prelevato in inverno dal Salisburgo. Il bomber norvegese è stato costretto a uscire dal campo zoppicante al 27′ della ripresa, a causa di una distorsione al ginocchio, rimediata dopo uno scontro fortuito con l’arbitro Tobias Stieler. Nelle prossime ore, Haland, che peraltro occupa il quarto posto nella classifica della Scarpa d’Oro, conoscerà l’entità esatta del danno fisico e saprà se deve o meno fermarsi. In ogni caso, come ha riferito a fine partita l’allenatore del Borussia Dortmund, Lucien Favre, l’infortunio del giocatore non ha nulla a che vedere con la ripresa dell’attività, visto che si tratta di “un fatto traumatico”. Favre si è inoltre detto “fiducioso” sulle condizioni del centravanti. “Non dovrebbe essere nulla di grave”, ha precisato. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<