Balotelli: “Non mi alleno? Non sapevo di essere invisibile”

TORINO – (ANSA) – Mentre in Brasile si torna a parlare di lui come possibile rinforzo per l’attacco di Vasco e Botafogo, Mario Balotelli continua a fare notizia a Brescia. Oggi l’ex interista, infastidito dalle polemiche sulle sue assenze agli allenamenti della squadra lombarda ha postat una storia su Instagram dedicata a chi ha diffuso certe notizie. “Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? – sostiene Balotelli -. Ci sono i giornalisti al centro a tutti i miei allenamenti, ovviamente minuti di telecamere!”, commentato Supermario, riferendosi probabilmente al fatto di essersi allenato in due sessioni quotidiane (mercoledì e giovedì) durante la scorsa settimana. Va anche detto che altre volte Balotelli non si è presentato al campo di allenamento, come accaduto questa mattina. Ma Balotelli ha insistito: “Gli allenamenti sono due al giorno, quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l’evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno TUTTO e capirete”. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<