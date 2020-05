Aronica: “Sarà una Coppa Italia falsata”

TORINO – L’ex giocatore del Napoli Salvatore Aronica, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della ripresa del campionato, soffermandosi soprattutto sui recuperi della Coppa Italia.

“Sarà una competizione falsata. giocare semifinali e la finale in tre gironi dopo uno stop così è dura. E’ complicato ritrovare il ritmo partita, la condizione fisica, tecnica e nervosa in un tempo così breve e per gare così prestigiose. E’ vero comunque che tutte partiranno da zero. Avrà probabilmente la meglio chi saprà gestire bene l’aspetto psicologico”.