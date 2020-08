Amelia: “Pirlo ha le spalle grosse per gestire le pressioni”

TORINO – L’ex portiere del Milan Marco Amelia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche di Pirlo.

“Penso che Andrea abbia le spalle larghe per far sì che anche pressioni più grandi di queste siano gestibili: ha una freddezza, una capacità di saper fare ad alto livello. Quando ho letto dell’esonero di Sarri, mi sono subito detto che sarebbe toccata a lui. Perché Andrea lo conoscono, sanno le sue competenze e che possono puntare su un allenatore fatto in casa alla guida di una Juventus organizzata. Lo stanno, e si sta circondando di grandi professionisti che possano supportarlo. La scelta è rischiosa, ma fino a un certo punto: anche uno con più esperienza lo sarebbe stato, per me è una scelta affascinante. Mi auguro che possa mostrare sin da subito le sue conoscenze, in un ambiente che sicuramente lo aiuterà”.