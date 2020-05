Agnelli spinge per riapertura parziale degli stadi a luglio

TORINO – Entrate contingentate e capienze ridotte, entrambi concetti con cui tutti siamo ormai più che abituati a fare i conti. Anche il calcio potrebbe prendere questa direzione, in Europa è stato già fatto. Sono molteplici i campionati che permetteranno un’apertura parziale degli stadi, con capienze ridotte al 25% (come in Polonia) oppure al 10% (Russia). Stando al Corriere dello Sport, che a questa notizia ha dedicato un taglio di prima pagina, Andrea Agnelli avrebbe già affrontato questo tema durante l’assemblea di lega. Il numero uno di Juventus ed ECA starebbe spingendo per una riapertura parziale degli stadi a partire dal mese di luglio.