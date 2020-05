Ag. Rugani: “In questo momento non ci sono contatti con nessuno”

TORINO – Davide Torchia, agente del difensore della Juve Daniele Rugani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato anche del futuro dell’ex Empoli.

“In questo momento non ci sono contatti. Faccio un discorso generale perché ora bisogna prima di tutto riprendere a giocare, ci siamo un po’ tutti mentalizzati sul fatto che essendoci una crisi economica nel prossimo mercato bisognerà lavorare d’astuzia, cosa che noi italiani siam bravi a fare e quindi gli scambi possono diventare di grande attualità. Detta così è la mossa più intelligente da fare per tutti ma l’applicazione è più difficile. Se una società valuta un calciatore 50 milioni non è che con la crisi lo valuta 25, anzi, a maggior ragione in uno scambio e data la crisi si pretende la giusta valutazione.C’è poi l’altra faccia della medaglia che prevede, se si fa uno scambio, di tenere le valutazioni dei calciatori entrambe alte. Molto dipende poi dalla mentalità e dal desiderio del calciatore di restare o meno”.