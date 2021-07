Azpilicueta: “Jorginho intelligente, è importante sia nel Chelsea che nell’Italia. Conte e Sarri…”

Il difensore ha parlato

A proposito di bianconeri, l'ex direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato del suo passato i bianconero ai microfoni di Sky Sport: "Italia-Inghilterra in finale? Non so come reagirebbero i miei colleghi, soprattutto se dovesse vincere l’Italia. Kane è un grandissimo giocatore, non vedo l’ora di vederlo all’opera. Kane? Vogliamo trattenerlo. Non è solo un mio obiettivo, ma è la missione del club. Ho visto grandissimi giocatori all’opera, grandissimi attaccanti come Ronaldo, Tevez, Higuain. In questo momento è uno dei migliori attaccanti del mondo. È un giocatore speciale, abbina un fisico da bomber vero a una tecnica raffinata. Fa tanti assist, è un giocatore di squadra e allo stesso tempo un finalizzatore. Berardi? È stato molto vicino alla Juventus. Abbiamo iniziato a trattarlo in serie B, è un grandissimo talento. Sono felice per ciò che sta facendo. Chiesa? Questo è il calcio, non sempre va tutto bene. Il giudizio della gente all’inizio è in un modo, poi cambia. Siamo sempre stati convinti di Chiesa, si allena al massimo ed è sempre super concentrato, è una delle doti migliori che un calciatore può avere per crescere".