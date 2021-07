Southgate: “Chiellini e Bonucci sono due gladiatori”

L'allenatore dell'Inghilterra ha parlato a Sky

Cresce l'attesa per la semifinale dell'Europeo tra Spagna e Italia, dove la vincente accederà alla finale contro quella che avrà la meglio nella sfida tra Danimarca e Inghilterra, con gli inglesi che partono nettamente favoriti in questo confronto. In casa Azzurri intanto si pensa a sciogliere il nodo su chi prenderà la pesante eredità lasciata dallo sfortunato Spinazzola, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale anzitempo a causa della rottura del tendine di Achille. È certa invece, la presenza dal primo minuto della coppia composta da Bonucci e Chiellini, diventata indissolubile e di vitale importanza per le sorti dei ragazzi di Mancini.