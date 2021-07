Rugani: “Futuro? Sarei felice di rimanere alla Juve, ho ancora tre anni di contratto”

Rugani ha parlato

Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha parlato del suo futuro ai microfoni di TMW: "Il mio futuro? Io ora tornerò a Torino per la preparazione. Farò del mio meglio e poi vediamo. Sarei felice di rimanere. Dobbiamo parlarne. Ognuno farà la sue valutazioni. Di base sono un giocatore della Juve, ho ancora tre anni di contratto e sono a disposizione per tutti. L'Italia? Visto il percorso fatto in questi anni penso che abbia tutte le carte in regola per vincere l'Europeo. La squadra è forte, il gruppo è unito e si vede. Ce lo auguriamo tutti. La Spagna? E' sempre la Spagna, ci vorrà una partita da Italia come è stato in tutto questo pericolo e soprattutto in questo Europeo dove, nonostante le difficoltà, è stata sempre lì anche nelle partita un po' più sofferti. E questi sono segnali importanti. Sono fiducioso che rivedremo la stessa Italia. Spinazzola? E' un amico. E' un giocatore che stava facendo la differenza. Sicuramente è un peccato per tutti però la squadra, sono certo, darà qualcosa in più anche per lui perchè ha dato tutto in campo e lo ha dimostrato. Sarebbe il giusto premio dedicarlo a lui".