Dallo scambio Vucinic-Guarin alla “vicenda Storari”: quando a decidere sono i tifosi

In tanti casi le tifoserie hanno preso le decisioni per le società, bloccando anche diverse cessioni clamorose

VIA LA FASCIA

La vicenda Storari è solo l'ultima di una lunga lista dove sono i tifosi a prendere le decisioni, spingendo società e calciatori a cambiare idea. Dalle cessioni bloccate ai clamorosi ritorni, i tifosi hanno sempre provato a convincere i loro beniamini a non lasciarli, non sempre però ci sono riusciti.. A Cagliari la fascia da capitano è finita sul braccio di Sau dopo le dichiarazioni pro-Juve di Storari, non gradite dai tifosi sardi, tutto rientrato ieri con gli applausi della curva cagliaritana all'ex bianconero.

CITY? NO GRAZIE

I tifosi del Milan spinsero Berlusconi a dire di no all’offerta del Manchester City per Ricardo Kakà nel gennaio del 2009. La rivolta dei rossoneri alla notizia del possibile addio del brasiliano ha convinto il Presidente del Milan a rifiutare circa 100 milioni di euro.

SCAMBIO.. BLOCCATO

Nel gennaio del 2014 tra Juve e Inter era tutto fatto per lo scambio Vucinic-Guarin, arrivò poi la retromarcia dei nerazzurri dopo le proteste dei tifosi che non volevano dare il colombiano ai bianconeri.

NO AL PARMA

I tifosi della Lazio bloccarono la cessione di Giuseppe Signori al Parma con un sit-in davanti al centro sportivo di Formello. Dino Zoff, dopo l’annuncio dell’accordo fatto da Callisto Tanzi, rassicurò i tifosi con un megafono dicendo che Signori non avrebbe lasciato la Lazio.

HE IS BACK!

Dopo l’annuncio dell’addio alla Nazionale per la sconfitta di quest’estate nella finale di Copa America contro il Cile, l’Argentina scese in piazza per convincere Leo Messi a ripensarci, tornando a vestire la “diez” dell’albiceleste.

RIDATECI RINO

I tifosi del Pisa dopo l’addio di Gattuso quest’estate sono scesi in piazza per cercare di far tornare l’allenatore, che poi ha deciso di fare un passo indietro nonostante i tanti problemi che ci sono a Pisa.

NON TI VOGLIAMO

I tifosi del Torino nell’estate del 2013 hanno bloccato l’arrivo al Toro di Enzo Maresca. L’ex Juve infatti viene ricordato per l’esultanza provocatoria in un derby della Mole nel febbraio del 2002.

NON MERITI LA JUVE

Estate 2007, la Juve appena tornata in Serie A punta su Dejan Stankovic per rinforzare il centrocampo ma i tifosi hanno bloccato l’arrivo del serbo vista la sua carriera all’Inter.

CARLETTO, QUI NO!

Nel 2003 Carlo Mazzone, romano ma molto vicino all’Ascoli, era a un passo dalla panchina dell’Ancona. I tifosi ascolani si rivoltarono, gli anconetani alzano la voce e Carletto non si è seduto sulla panchina biancorossa.

VORREI, MA NON POSSO..

Il Presidente del Verona Giovanbattista Pastorello voleva portare in gialloblu il camerunese Mboma, ma per sua stessa ammissione la trattativa saltò perché la piazza mal sopporterebbe il nuovo acquisto

ALLA JUVE NO!

La Juve tentò di strappare al Torino Gigi Meroni, i tifosi granata fecero dei sit-in sotto le sedi di entrambe le squadre, spingendo le società a bloccare la trattativa.