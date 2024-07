Juve, non solo McKennie: visite mediche anche per Rugani

Visite mediche anche per Rugani al JMedical: le ultime novità sul futuro del difensore italiano della Juve

Altra giornata di visite mediche in casa Juve: dopo McKennie si è presentato al JMedical anche Daniele Rugani. Il difensore italiano è ormai ai margini del progetto bianconero e non si trova in ritiro con il resto della squadra perchè in cerca di una nuova squadra.

Juve, visite mediche per Rugani

Ma quale sarà la nuova squadra di Rugani? Oltre alle offerte dall’Arabia Saudita, che però non lo convincono a pieno, Rugani è stato cercato anche dal Bologna. La squadra rossoblù è alla ricerca del sostituto di Calafiori e il difensore bianconero potrebbe rivelarsi il nome giusto per qualità ed esperienza internazionale. Per il momento non sono però arrivate offerte ufficiali.