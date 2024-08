Juve, Koopmeiners Day: l’olandese ha iniziato le visite mediche | LIVE

Koopmeiners si prepara a diventare un giocatore della Juve: visite mediche al JMedical per il centrocampista olandese

12:08 – Il centrocampista olandese è arrivato al JMedical: foto e autografi con i tifosi. Ora le visite mediche.

11:44 – Koopmeiners è arrivato allo Juventus Training Center.

09:30 – Il centrocampista olandese dovrebbe arrivare verso le 11:00. Ad attenderlo circa 400 tifosi.

08:00 – Grande attesa per l’arrivo di Teun Koopmeiners al JMedical.

Juve, Koopmeiners a Torino: le visite mediche

L’attesa è finita: Teun Koopmeiners si prepara a diventa un nuovo giocatore della Juve. Il club bianconero, infatti, ha finalmente trovato l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento del centrocampista olandese: affare da 52 milioni di euro più 6 di bonus. Il giocatore percepirà uno stipendio di 4 milioni di euro lordi a stagione per cinque anni. Ora non resta che aspettare le visite mediche al JMedical, poi le firme sul contratto e l’ufficialità. È solo questione di tempo: il sogno dei tifosi bianconeri sta per diventare realtà.