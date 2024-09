Juve, da Koopmeiners al ruolo di Cambiaso: le ultime novità verso Empoli - JuveNews.eu

Dal ruolo di Cambiaso fino ai dubbi di formazione: tutte le ultime novità in casa Juve in vista della sfida contro l'Empoli

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra Juve e Empoli, in programma questa sera alle 18:00. I bianconeri sono reduci da due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate di Serie A e vorranno portare a casa altri tre punti per restare in testa alla classifica. Per farlo Thiago Motta si prepara a schierare la sua formazione migliore ma sono diversi i dubbi del tecnico bianconero. Infatti, si potrebbero vedere dal primo minuto sia Douglas Luiz che Koopmeiners. Il primo andrebbe ad agire a centrocampo al fianco di Locatelli mentre il secondo sulla linea dei trequartisti, alle spalle di Vlahovic. Tutta da capire, poi, la posizione di Cambiaso. L’italiano potrebbe agire come esterno destro (al posto di Nico Gonzalez), come terzino destro (al posto di Danilo, Kalulu e Savona) o come terzino sinistro per far riposare Cabal.

Juve, la probabile formazione contro l’Empoli

Contro l’Empoli la Juve si prepara quindi a scendere in campo con il solito 4-2-3-1 di Motta. Di Gregorio in porta, con Kalulu, Gatti, Bremer e Cabal in difesa. A centrocampo spazio a Douglas Luiz e Locatelli, mentre sulla trequarti ci dovrebbero essere Cambiaso, Koopmeiners e Yildiz. In attacco pronto Vlahovic come unica punta.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cabal; Douglas Luiz, Locatelli; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.