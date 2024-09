Empoli-Juventus, le statistiche in vista del match

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con l'Empoli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul match con l’Empoli. Ecco il comunicato: “Riparte il campionato di Serie A con la partita tra Empoli e Juventus – quarta giornata e gara in programma sabato 14 settembre alle 18:00 allo stadio Carlo Castellani: in che stato di forma arrivano al match i bianconeri? Guardiamo insieme alle statistiche dei giocatori della Juventus, provando a immaginare”.

Lo stato di forma dei bianconeri

“EMPOLI-JUVENTUS, LO STATO DI FORMA DEI BIANCONERI Dopo tre ‘clean sheet’ nelle prime tre gare di questo campionato, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata in tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A soltanto per la quinta volta nella sua storia, dopo il 2014/15, il 1986/87, il 1983/84 e il 1965/66; La Juventus ha pareggiato 11 delle 23 gare (8V, 4P) giocate nel 2024 in Serie A, compresa l’ultima contro la Roma: più di qualsiasi altra squadra nei cinque maggiori campionati europei in questo anno solare (a 10 Heidenheim e Napoli);

Dopo otto trasferte senza vittorie (5N, 3P), la Juventus ha vinto la più recente contro l’Hellas Verona e potrebbe infilare almeno due successi consecutivi lontano da casa in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (tre in quel caso); La Juventus è la squadra che ha subito il minor numero di tiri nello specchio (due) in questo avvio di stagione nei maggiori cinque campionati europei; quella bianconera è anche la compagine con la più alta percentuale realizzativa (20.7%) nella Serie A 2024/25;

Sfida tra la squadra con la più alta percentuale di passaggi riusciti (Juventus, 90%) e quella con la più bassa percentuale di passaggi andati a buon fine (Empoli, 71%) in questo avvio di campionato; La Juventus (220) occupa l’ultimo posto nella classifica dei duelli ingaggiati nel torneo 2024/25; tuttavia, i bianconeri sono primi nella graduatoria dei duelli vinti: il 58% (sesto l’Empoli con il 52%)”.