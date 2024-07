Juve, il giorno di Chiesa: il giocatore è sbarcato alla Continassa

A partire da oggi Federico Chiesa tornerà ad allenarsi con i suoi compagni: l'attaccante della Juventus è già arrivato alla Continassa

Quello di Federico Chiesa potrebbe essere il caso più spinoso del calciomercato della Juventus o addirittura della prossima stagione. Il calciatore italiano è stato considerato in uscita nei primissimi giorni di calciomercato, ma poi le voci sul suo conto si sarebbero raffreddate. Per lui ci sarebbe in particolare la grana contratto, in scadenza del 2025, e di conseguenza lo spettro di una perdita a zero per la Juve se la situazione non dovesse evolversi.

Visite mediche in corso per Chiesa

Nel frattempo, le ferie di Chiesa sono terminate e il giocatore ha raggiungo la Continassa per le visite mediche di rito, al momento in corso. Il calciatore si unirà successivamente ai compagni per l’allenamento. Tra gli aspetti da considerare per Chiesa ci sarebbe quello di convincere Thiago Motta a puntare su di lui per l’ambiziosa stagione ora in preparazione.