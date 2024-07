Juve, Tare: “Difficile trovare un giocatore con la gamba di Chiesa”

Igli Tare ha parlato della possibile cessione di Federico Chiesa della Juve: per l'ex dirigente, il calciatore sarà difficile da sostituire

Ospite a Speciale Calciomercato su Sky Sport, Igli Tare ha parlato del possibile addio di Federico Chiesa alla Juventus. Per l’ex dirigente, il divorzio sportivo tra club e giocatore sarebbe da prendere in questione, ma rimarrebbero alcuni dubbi legati al possibile sostituto.

Tare su Chiesa

Ecco le sue parole: “È tra i migliori giocatori in circolazione ma dipende dai piani della società. Se non fa parte del futuro si potrebbero prendere in considerazione delle offerte. Giocatori con una gamba come la sua non sono semplici da trovare ma se non fa parte dei piani del club allora forse è il momento di separarsi e fare cassa. Sostituto? Giocatori del livello della Juventus ce ne sono pochi. Sancho o Adeyemi? Io preferisco l’inglese”.