Zaccagni alla Juventus, ecco l’annuncio che fa impazzire | Calciomercato

Calciomercato, la Juventus e Zaccagni: ecco come stanno le cose

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato per il presente ma anche e soprattutto per il futuro. In queste ore stanno circolando voci su tanti calciatori ma da quanto ci risulta, Giuntoli si sta muovendo anche per pianificare quelle che potrebbero essere le prossime mosse in vista della prossima estate. E dunque, della prossima stagione. Qualche giorno fa vi abbiamo riportato una prima voce rispetto ad un interessamento per Zaccagni. Che vi confermiamo oggi svelandovi anche qualche dettaglio in più. La Juventus ci sta pensando per davvero, ovviamente non per gennaio. Ma per il prossimo futuro. Zac potrebbe essere seriamente il tipo di calciatore – italiano – che conosce bene la Serie A e che – già nel giro della Nazionale – potrebbe dare una mano non indifferente alla squadra allenata da Thiago Motta. Il quale, probabilmente, lo prenderebbe anche domani mattina. Ma l’operazione è fattibile oppure no?

Secondo quelle che sono le nostre informazioni le possibiluità di un passaggio in bianconero sono vive e vere. Il calciatore – che alla Lazio ha dimostrato ampiamente il suo valore – vedrebbe nella Juventus la possibilità di un salto di qualità definitivo, con la possibilità di lottare stabilmente per lo scudetto. Con Lotito un accordo si può trovare. Dallo scorso anno, la politica di mercato della Lazio è cambiata. Non si fanno più prigionieri. Lotito è rimasto scottato dalla gestione delle vicende legate a Luis Alberto e Immobile, che non hanno pagato. E dunque, da quel momento, non ci sono più incedibili. Occhio, poi, perché ci sono un paio di calciatori della Juventus che a Baroni piacciono (come Fagioli) e che eventualmente (se non sono già stati venduti) potrebbero rientrare nella trattativa. Per ora siamo alle idee. Niente di concreto, per carità. Ma occhi bene aperti: Zaccagni era e resta un bell’obiettivo. E sempre parlando di calciomercato, attenzione: la Juve starebbe lavorando a qualcosa di estremamente grosso <<<