Mercato Juve, Vlahovic, Kolo e Milik in uscita: 4 nomi per l’attacco

Dai nomi in uscita fino alle idee per il mercato che verrà: tutte le ultime novità sull'attacco della Juve

Anche con Tudor il problema più grande della Juve resta l’attacco. Nonostante la squadra sia sembrata più propositiva, rapida e aggressiva, infatti, i bianconeri nelle ultime due partite giocate hanno segnato soltanto due gol. Troppo poco, serve qualcosa in più. Per questo secondo La Gazzetta dello Sport la prossima estate la dirigenza bianconera sarebbe pronta a fare una rivoluzione. In uscita ci sono Vlahovic, Kolo Muani e Milik. Il serbo ha convinto soltanto a tratti e potrebbe essere sacrificato per finanziare il mercato invernale. Il francese, invece, è a Torino in prestito secco e la sua permanenza in Italia è tutt’altro che scontata. Il polacco è invece infortunato da tutta la stagione e non può quindi essere considerato all’altezza: sarà venduto.

Mercato Juve, quattro nomi per l’attacco

Chi verrà quindi acquistato per potenziare l’attacco? I nomi nel mirino dei bianconeri sono quattro. Il primo è Osimhen, da tempo sogno di mercato della Vecchia Signora. A lui si aggiunge un altro nigeriano ma con caratteristiche tecniche completamente diverse: Ademola Lookman. Restando in casa Atalanta occhio a Retegui, tra le più grandi rivelazioni di questo campionato. E a proposito di attaccanti in forma, piace molto anche Lucca, punta di diamante dell’Udinese. Nel frattempo arriva un annuncio improvviso: “Addio Juve, può andare via anche lui”<<<