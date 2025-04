Juventus, Balzarini lancia la bomba di mercato: "Al 99,9%..."

Balzarini ha fatto il punto della situazione parlando della Juventus e di quello che potrebbe succedere a breve

Igor Tudor è arrivato e ha cancellato tutto quello che era stato fatto fino a quel momento. L’era Thiago Motta, conclusasi con la certificazione del fallimento del progetto, è solo un ricordo lontano. Ma lo è in tutti i sensi, anche quelli squisitamente tattici. Il nuovo allenatore ha, infatti, voluto imprimere fin da subito le sue idee. Procedendo, senza troppi fronzoli e nonostante l’ingresso in itinere, ad un cambio di modulo e di interpreti. Dalla difesa a quattro alla difesa a tre, ad esempio. Ma non è tutto. Alcuni giocatori sono stati ridimensionati nell’impiego, si pensi a Koopmeiners. Ma anche a Coicnecao e Kolo Muani. Altri, hanno ritrovato centralità. Emblematica, la ritrovata titolarità di Dusan Vlahovic. Giocatore che Tudor ha sempre apprezzato.

Calciomercato Juventus / Sembra inevitabile la prima cessione

Eppure, complice anche il fatto che difficilmente Igor Tudor resterà l’allenatore della Juventus anche per il prossimo anno, la permanenza di Dusan Vlahovic in rosa appare altamente improbabile. Gianni Balzarini, ad esempio, dal suo canale YouTube, ha detto che: “Perché al 99,9% Vlahovic, insomma, lascerà la Juve. Lo si capisce anche con il cambio di allenatore, a meno che non succeda un qualcosa di incredibile e cioè che lui voglia ridiscutere il suo contratto”. Così, il noto giornalista, riducendo all’osso le possibilità di permanenza di Vlahovic.

Solo l’1%, nello specifico. E cosa c’è dietro questo 1%? Quali condizioni? Sicuramente la possibilità – bassissima – che Tudor venga confermato anche per la prossima stagione. La stima del croato per il suo giocatore è conclamata e sconfinata, qualora rimanesse in panchina potrebbe convincere la società a ripartire proprio da lui nella costruzione della rosa del prossimo anno. Ma poiché è difficile che Tudor resti, difficile è anche che Vlahovic possa veder cambiato il suo destino. E cioè, quello della cessione al miglior offerente. Con i proventi, la Juventus costruirà il suo calciomercato estivo. E sempre parlando di Juventus, occhio: ci sono anche altre novità molto pesanti <<<