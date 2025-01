Vlahovic-Juventus, gira una voce pesantissima / News

In casa Juventus si continua a lavorare guardando al calciomercato e al futuro. Ecco le ultime indiscrezioni su Vlahovic

Calciomercato Juventus, voci pesanti su Vlahovic

Noi lo ripetiamo da settimane e adesso anche fonti più autorevoli di Juvenews.eu confermano quanto stiamo scrivendo – grazie alle nostre informazioni – da giorni: Vlahovic è seriamente a rischio addio. O meglio, secondo Gazzetta.it, Dusan potrebbe finire clamorosamente ai margini. Certo, in questa stagione ha comunque segnato un gol ogni 157 minuti in tutte le competizioni: dunque non proprio qualcosa di irresistibile ma neanche poca roba. Eppure, Thiago Motta, sembra pronto a rivedere immediatamente le gerarchie. La possibilità che con l’arrivo di Kolo Muani Vlahovic possa andare ai margini della rosa, ci sono. E questo, se permettete, è clamoroso. Chi lo avrebbe detto a inizio stagione? Qualcuno di noi… sì. Dusan segna, ma non sembra essere quel che serve al tecnico bianconero. Né per il gioco di sponda, né per l’atteggiamento in campo. E allora, ecco che gli scenari più incredibili sono adesso alla porta. Ecco di cosa stiamo parlando.

La Juventus potrebbe ritrovarsi seriamente a vendere Vlahovic. Questa, ci pare la novità più clamorosa. Nel senso che l'addio potrebbe arrivare (clamorosamente) anche entro la fine di questo mese di gennaio. Difficile, ma non impossibile. In questo senso, occhi bene aperti: se non parte a gennaio, secondo quanto Juvenews.eu è in grado di svelarvi in esclusiva, l'addio in estate è quasi cosa certa. Il rinnovo di contratto è lontano e per questo, le possibilità di un addio, sono altissime. Giuntoli non vuole ritrovarsi a rischiare di perderlo a zero. Ragione per cui, sotto sotto, qualcosa si starebbe già muovendo. Quello che succederà lo staremo a vedere. Intanto, Vlahovic ci pare sempre più lontano da Torino.