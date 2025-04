Juventus, colpo di scena Vlahovic: dicono che... / News

In casa Juventus si continua a parlare di quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro: occhio al calciomercato

La Juventus ha iniziato a muoversi. Piano piano, ma le idee per l’estate cominciano a delinearsi. Due attaccanti in arrivo, questo è quello che filtra. Uno per sostituire Milik. L’altro? Per prendere il posto di Dusan Vlahovic. Sì, proprio lui. Il centravanti serbo ha ancora due anni di contratto, ma ormai l’addio sembra nell’aria. Non c’è ancora una data precisa, però. Potrebbe restare per un po’, magari fino a metà mercato. Non è una di quelle operazioni da chiudere subito, nei primi giorni. Anzi.

Vlahovic potrebbe partire più avanti, quando i giochi si muovono davvero. Quando iniziano ad arrivare le offerte vere. E intanto la Juve prepara il terreno. Sta già guardando attorno, parlando con gli agenti, cercando il profilo giusto. Non c’è ancora nulla di deciso, ma la direzione è chiara. Vlahovic è più lontano. La Juve si prepara al dopo. E lo vuole fare senza farsi trovare impreparata. Nel frattempo, Zazzaroni ha rilasciato delle dichiarazioni pesantissime sul futuro della Juve <<<