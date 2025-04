Lookman alla Juventus, annuncio improvviso | Calciomercato

Lookman alla Juventus? Stanno circolando delle voci a dir poco... importanti. Ecco cosa sta succedendo e di cosa si tratta

E si ricomincia. Per la Juventus, questo, vale sia per il campo che per la programmazione societaria e quindi per il calciomercato. Il primo aspetto ha visto il clamoroso avvicendamento tattico in panchina: via Thiago Motta, dentro Igor Tudor. L’ex allenatore del Bologna ha deluso le aspettative: né ha impresso quel famoso bel gioco che ci si aspettava dal suo approdo, né è riuscito a rendere la squadra competitiva nelle varie competizioni disputate. Si riparte da Tudor, almeno per ora. E la programmazione? Lì – almeno per ora, anche in questo caso – si riparte da Cristiano Giuntoli. E il direttore sportivo, comunque colpevole anche lui di come sono mal andate le cose quest’anno, si è messo in testa di fare cose grosse in sede di calciomercato. Tutto, per imprimere una ripartenza juventina che sia degna di definirsi tale. In questo contesto, si inserisce l’idea Ademola Lookman.

Lookman alla Juventus? Ecco che cosa sappiamo / Notizie calciomercato

L’accostamento Lookman- Juventus non è certamente nuovo. Se ne era parlato già la scorsa estate quando poi la Juventus decise – anche per via della blindatura fatta dall’Atalanta sul nigeriano – di virare su Teun Koopmeiners. E se il passaggio in bianconero fosse stato solamente rimandato? Sappiamo per certo che il diesse Giuntoli stia puntando il giocatore che piace e che è considerato il fantasista ideale per ridare brio e luce al calcio della Juventus. Rimane la parte più difficile, però. Ossia, trattare con l’Atalanta. La buona notizia è che stavolta la Dea non farà muro: ha deciso di accontentare la voglia del ragazzo di andare altrove. Ma non per questo si piegherà in termini economici. Secondo Calciomercato.com, che sulle sue colonne rilancia l’interesse della Juventus per Lookman, il prezzo del cartellino sarebbe stato fissato intorno ai 60 milioni di euro. Si parte da qui. Il resto, come al solito, lo vedremo. In tutto questo, attenzione al massimo: a quanto pare stanno circolando altre voci pesantissime sempre in relazione al calciomercato della Juve <<<