Mercato Juve | Colpo dal Real Madrid: Giuntoli ci pensa

In casa Juventus si lavora sul futuro. In queste ore, Giuntoli, starebbe valutando un colpo abbasanza sorprendente

Non saranno poche le operazioni di calciomercato che la Juventus dovrà mettere in piedi la prossima estate. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ancora con il mandato in mano nonostante il fallimento del progetto Thiago Motta, ha intenzione di fare cose grosse per liberare la Juventus dal male che sta vivendo ormai da diverse stagioni. Lo scudetto manca dall’anno di Maurizio Sarri, era il 2020 e il mondo era sotto i colpi del Coronavirus. Una vita fa. Nel mezzo il fallimento del progetto Andrea Pirlo, le parentesi Allegri bis firmata con una Coppa Italia e poco più, l’altro fallimento stavolta firmato col sangue di Thiago Motta. E adesso? Per ora tocca a Igor Tudor, al termine della stagione vedremo se sarà ancora lui o qualcun altro. ma a prescindere da questo, Giuntoli è già attivo sul calciomercato. Serve rigenerare la rosa, cambiare e portare profili in grado di riportare la squadra dove merita.

Juventus: idea di calciomercato dal Real Madrid

Non sarà facile. I giocatori ormai non li regala più nessuno e bisogna stare attenti a quelli che potrebbero andare via, magari perché corteggiati da altre squadre. Ad esempio, Andrea Cambiaso che è ancora in orbita Manchester City. Pep Guardiola sembrava pronto, già a gennaio, a sborsare decine e decine di milioni di euro. Addirittura 60. Non s’è fatto nulla ma non è detto che la pista non torni in auge la prossima estate. Dinanzi a offerte di questo tipo non si può dire di no. La Juve accetterebbe e reinvestirebbe sul calciomercato. Anche su un laterale in sostituzione, chiaro. Ed è qui che nasce l’idea che porta al Real Madrid: piace Fran Garcia, terzino sinistro classe 1999 alla corte di Carlo Ancelotti. È un esterno ancora giovane con tanti margini di crescita ancora in potenza. Ma è una pista che si sbloccherebbe solo in caso di addio di Cambiaso. Nel frattempo Balzarini, parlando di Juventus, ha sparato una bomba sulla Juve <<<