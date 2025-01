Calciomercato Juventus | 100 milioni di euro: idea clamorosa

La Juventus sta lavorando per provare a costruire qualcosa di importante. Il calciomercato va in una direzione molto chiara

Il calciomercato della Juventus s’accende alla grande

La Juventus batte il Milan e guarda al futuro con rinnovata ambizione. Lo fa perché finalmente, contro i rossoneri, s’è vista una Juventus vera. Quella che non si limita a costruire ma che mostra di avere un solo obiettivo in mente: vincere. L’idea di Thiago Motta di far rendere al meglio i propri calciatori, di dare un’idea di gioco precisa, è senza dubbio apprezzabile. Ma alla Juventus non si è al Bologna. Con tutto il rispetto. E dunque, non c’è tempo per aspettare la crescita di questo o quel calciatore. Bisogna vincere: tutto il resto è secondario. Ecco la ragione per cui si lavora costantemente anche su quel che riguarda il calciomercato. In queste ore le voci che sono circolate sono tante. E tutte molto interessanti. Nello specifico, rispetto a ciò che potrebbe accadere, le novità più grosse riguardano due calciatori.

Il Manchester City, infatti, non sarebbe interessato solamente a Cambiaso, bensì pure a Douglas Luiz. E questa è sicuramente già una notizia da cui partire. Allo stesso tempo possiamo dire che la novità più grossa potrebbe riguardare invece l’offerta. A smuovere tutto, potrebbero essere infatti ben 100 milioni di euro per entrambe. L’idea starebbe circolando con insistenza dalle parti del City con Guardiola che sarebbe dietro alla regia di tutte queste voci. Vorrebbe entrambi i colpi. Entrambi i calciatori. E possiamo tranquillamente dire che qualcosa si sta già muovendo. Il punto è: cosa farebbe la Juventus di fronte ad un’offerta da 100 milioni di euro? Da quanto ci risulta, a quel punto, le possibilità di un addio doppio sarebbero assolutamente più alte. In sintesi: se davvero il City dovesse spingersi ad una cifra simile, la Juventus – secondo noi – difficilmente direbbe di no. Staremo a vedere. Nel frattempo, comunque, occhi bene aperti: Giuntoli starebbe facendo serie valutazioni su un colpo totalmente a sorpresa <<<