Calciomercato, Moretto: “La Juventus vuole ripartire da Tonali”

Matteo Moretto ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista, i bianconeri punterebbero forte sull'arrivo di Sandro Tonali

Tramite il proprio canale YouTube, Matteo Moretto ha parlato del calciomercato della Juventus inerente l’eventuale arrivo del centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali. Ecco le sue parole: “La Juventus ha identificato in Tonali il giocatore che per personalità , leadership e qualità tecniche, è il calciatore ideale da cui ripartire, a cui affidare le chiavi del centrocampo del futuro. Ma è anche giusto dire che per il Newcastle ad oggi non c’è una decisione sul futuro di Tonali perché il Newcastle sta lottando per andare in Champions”.

Moretto: “Tonali obiettivo prioritario della Juventus”

Il giornalista ha proseguito: "A prescindere comunque il Newcastle chiede tanto per Tonali perché chiederà 70/80 milioni, ma ad oggi non sappiamo qual è la decisione del Newcastle su Tonali e se effettivamente il Newcastle aprirà le porte di una possibile cessione di Tonali. Non sarà facile perché il Newcastle è club molto difficile con cui trattare. Quindi ad oggi è giusto dire che per la Juventus è un obiettivo prioritario, ma è altrettanto corretto dire che la strada da fare e da percorrere per poi arrivare all'acquisto di Tonali è ancora molto ripida, perché bisogna capire effettivamente quale sarà la volontà del Newcastle su Tonali".