Retegui alla Juventus: annuncio improvviso poco fa | Calciomercato

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato. Ci sono novità niente male su Retegui: ecco di cosa stiamo parlando

Non chiamiamolo rinnovamento, diamogli il nome che merita. E cioè, rivoluzione. Questo avverrà in casa Juventus, la prossima estate. Un po’ è paradossale perché una rivoluzione, in teoria, era stata iniziata già la scorsa estate. E il condottiero del cambiamento era Thiago Motta. Ma è già storia. E la rivoluzione, in quel caso, non può che dirsi fallita. E quindi eccoci all’alba di un nuovo cambiamento, di un nuovo progetto tattico, dell’ennesimo tentativo con cui la Juventus proverà a tornare ai vertici del calcio italiano. Non sappiamo se questo avverrà con Igor Tudor in panchina. L’ex calciatore della Juve, ora allenatore, è stato coinvolto al momento per due mesi. In estate non è detto che si proseguirà con lui e non è detto nemmeno qualora riuscisse a centrare l’obiettivo che gli è stato affidato: qualificarsi alla prossima edizione di Uefa Champions League. Tanti dubbi, quindi, sul discorso panchina. Meno, molto meno, sulle intenzioni di allestire un grande calciomercato. Nomi grossi, verranno sondati. Necessario, per ripartire col piglio giusto dopo le amarezze dell’anno corrente.

Juventus, affondo per Retegui? | Le ultime di calciomercato

La Juventus vuole il meglio, per ripartire. E quindi, perché non farlo dal miglior attaccante della Serie A? Cristiano Giuntoli sta puntando il capocannoniere del torneo, Mateo Retegui. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus tenterà l'affondo per l'italo-argentino e lo farà già nelle prossime settimane. L'intenzione è di evitare che altri club, stranieri per lo più, si facciano avanti con un mucchio di soldi che farebbero tentennare l'Atalanta. Il club bergamasco è stato chiaro: stavolta nessuno verrà considerato incedibile. Chi vuole andare può andare a patto che il club richiedente paghi moneta. Il preferito della Juve rimane Victor Osimhen ma il Napoli chiede 80 milioni. La speranza è che con Retegui si possa chiudere a meno. Magari 50/60 milioni. La pista è viva e merita di essere seguita con attenzione.