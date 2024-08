Juventus, tifosi spaventati: “Ecco chi può arrivare in attacco” / Calciomercato

I tifosi della Juventus iniziano a domandarsi se questa voce di mercato che circola, sia vera o meno: il punto

Il calciomercato della Juventus sta senza dubbio regalando emozioni piuttosto forti, almeno per quel che riguarda le ambizioni. Dopo aver chiuso un paio di colpi importanti (Thuram e Douglas Luiz) adesso Giuntoli non vuole tirare il freno e – anzi – sembra avere tutta l’intenzione di provare l’assalto ad altri nomi che possano dare una mano a Thiago Motta per combattere in una stagione – la prossima – che sarà particolarmente tosta sotto il punto di vista del calendario, così come per quanto riguarda le aspettative che non mancheranno. Ecco la ragione per cui fa strano sentir parlare di un nome che la Juventus starebbe sondando e che lascia i tifosi senza parole.

Juve, sei sicura? Ecco l’ultima voce di calciomercato

Già qualche giorno fa era circolata una voce particolare rispetto alla possibilità di un nuovo assalto della Juventus per Berardi. Voce che adesso, torna ad infuriare. Giuntoli ci pensa, siamo alle chiacchiere. Non c’è niente di concreto. Ma il solo fatto che se ne stia parlando, mette in allarme i tifosi bianconeri che ovviamente pensano a qualcosa di più importante per andare a rinforzare l’attacco. Ecco il motivo e la ragione per cui per Giuntoli, quella legata al giocatore del Sassuolo, resta solo un’opportunità a basso costo. Utile – forse- solo ad allungare la rosa. E niente più. Detto questo, sempre in chiave mercato, occhi bene aperti: nei suoi piani, Giuntoli avrebbe anche qualcos’altro di enorme <<<