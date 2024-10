Osimhen alla Juventus, annuncio clamoroso: "Il Napoli..." / Calciomercato

Nuove indiscrezioni arrivano rispetto a quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato, in casa Juventus

In casa Juventus si sta lavorando in maniera importantissima per pianificare al meglio il prossimo futuro. E’ ovvio che la prima cosa da fare in questo senso è capire come pianificare al meglio le mosse che riguarderanno senza dubbio entrate ma anche uscite, che pure non mancheranno. Ecco la ragione per cui in questi giorni stanno circolando diverse voci riguardanti – ad esempio – Dusan Vlahovic. Il suo è un contratto molto pesante, in scadenza nel 2026. La Juventus vuole capire: il Serbo è disposto a rivedere (prolungando fino al 2028 il rapporto) il suo stipendio? Secondo quanto abbiamo raccolto noi di Juvenews.eu, le possibilità che questo possa accadere sono abbastanza basse. Nel senso che Dusan, non sarebbe disposto a scendere sotto i 10 milioni di euro a stagione. Una cifra che sarebbe ancora troppo alta, secondo la dirigenza Juventina. Da qui, nascono i tanti nomi che stanno circolando. Ossia, se Dusan se ne va…

Il calciomercato della Juventus tra Osimhen e Vlahovic

Ovviamete la Juventus non intende farsi trovare impreparata e non sta con le mani in mano. Tanto che secondo alcune voci che abbiamo raccolto, esiste la possibilità che Giuntoli stia già lavorando per pianificare qualche mossa eventuale e non impossibile, per rimpiazzare Vlahovic qualora non si trovasse in alcun modo l’accordo per il rinnovo di contratto. I nomi in ballo, in questo momento, sono due.

Il primo è quello di Jonathan David del Lille, il secondo quello di Osimhen. Di proprietà del Napoli – da cui andrà via – ma attualmente al Galatasaray. Su quello che potrebbe succedere s’è espresso Ivan Zazzaroni. Il noto giornalista ha fatto il punto della situazione con un annuncio molto forte. Secondo Zazzaroni la campagna acquisti della prossima estate della Juventus potrebbe essere ricca come quella appena finita. Zazzaroni scrive: “Uno come David del Lille rientrerebbe facilmente nei programmi tecnici. Non Osimhen, visto che la clausola dei 75 milioni non è valida per l’Italia e che Aurelio De Laurentiis“. E qui, la bomba: “[…]piuttosto che vendere il centravanti nigeriano alla Juve, lo regalerebbe ai turchi“. Una frase molto forte che però fa capire come, secondo le informazioni di Zazzaroni, le possibilità di vedere Osimhen alla Juve siano sensibilmente basse. Praticamente impossibili da sostenere. E allora, occhi bene aperti. Perché Giuntoli starebbe lavorando a qualcos’altro di davvero clamoroso <<<