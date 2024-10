Calciomercato Juventus | Offerta da 100 milioni di euro per Yildiz?

Circolano nuove voci e indiscrezioni rispetto al calciomercato della Juventus. Questa volta arrivano dall'Inghilterra

Il calciomercato della Juventus sarà bollente. Lo è stato la scorsa estate e lo sarà ancora. In queste ore stanno infatti circolando diverse voci che riguardano più aspetti della rosa bianconera che tra gennaio e la prossima estate subirà dei grossi cambiamenti. Migliorativi, ovviamente. L’idea di Giuntoli è chiaramente quella di tentare un approccio risoluto che possa garantire dei colpi importanti e che allo stesso tempo possa dare il giusto equilibrio economico-finanziario. Ed è proprio su questo argomento che stanno circolando delle voci particolari rispetto a ciò che potrebbe avvenire la prossima estate quando un’offerta clamorosa potrebbe arrivare sul tavolo del club bianconero.

Il City pronto all’assalto per Yildiz

Il Manchester City avrebbe infatti messo nel mirino Yildiz. Una notizia, questa, che sta circolando da qualche ora e che ovviamente fa rumore. Molto. L’idea dei Citizens sarebbe quella di proporre alla Juventus un’offerta praticamente irrinunciabile. Qualcuno vocifera di 100 milioni di euro. Yildiz ha 19 anni, è un potenziale fenomeno e già ha mostrato grandissimi doti. Il punto è: cosa c’è di vero?

Il Manchester ovviamente scandaglia il mercato di tutto il mondo ed il talento del giocatore Juventino non può essere passato inosservato. Tanto che – come detto – se ne sta parlando. Ovvio, Giuntoli eventualmente vorrebbe vedere i fatti. Ossia le offerte che davvero potrebbero arrivare sul tavolo del club bianconero. Solo allora, forse, se ne parlerà. Detto questo, occhi bene aperti: in casa Juventus in queste ore si sta parlando anche di un altro nome clamoroso (in entrata) <<<