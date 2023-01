Cambia tutto in casa Juve: un affare vicino alla chiusura | Diretta

Le cose sono cambiate in maniera piuttosto repentina in casa Juventus. Dopo la nomina di un nuovo CDA è arriva la sentenza pesantissima della Corte Federale d'Appello che ha condannato il club piemontese a 15 punti di penalizzazione in classifica. I bianconeri al momento sono al 10° posto e l'obiettivo Champions diventa quindi una chimera, alla quale Allegricrede ancora. E' normale che una situazione del genere porti ad uno stravolgimento delle strategie di mercato sia per gennaio che per l'estate. Nel nostro articolo riepilogativo andiamo a vedere le ultime trattative della Vecchia Signora reparto per reparto. Vi basterà cliccare su DIFESA, CENTROCAMPO O ATTACCO per conoscere le mosse bianconere sul mercato in tempo reale.