Juventus-Atalanta, i tifosi insorgono: “Non fatelo più! E’ una bestemmia”

L'obiettivo dichiarato da Allegri, di chiudere il girone a 25 punti, purtroppo è stato fallito in virtù del pareggio casalingo con l'Atalanta. Match scoppiettante che vede le due squadre chiudere i '90 sul 3 a 3. L'indiavolato Lookman ne mette a segno ancora due, completa il trittico nerazzurro la rete di Maehle, calciatore seguito sul mercato dalla Vecchia Signora.

Per la Juve sugli scudi Di Maria, con un gol e un assist. Poi il solito Milik e il tre a tre arriva grazie ad un bolide di Danilo. I giocatori hanno risposto bene alla batosta di venerdì scorso. I tifosi bianconeri sono abbastanza soddisfatti della prestazione degli uomini di Allegri, anche se c'è un calciatore che non viene più tollerato dal pubblico. Di questo e di altro si parla nella gallery di commenti social che abbiamo raccolto per voi. Sfogliatela velocemente con noi<<<