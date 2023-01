Penalizzazione Juve, c’è il ricorso al Coni: i possibili scenari

La sentenza della Corte Federale d'Appello ha colpito in maniera severissima la Juventus. Mano pesante dei giudici, che hanno addirittura inasprito la richieste della Procura Federale della Figc, infliggendo alla Vecchia Signora una penalizzazione di 15 punti in classifica. I bianconeri passano quindi da 37 a 22 punti, scalando al 10° posto nella graduatoria di Serie A.

La reazione della Juve

Il club piemontese non starà a guardare e farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Ma c'è da chiarire fin da subito un punto. Tale organo non può entrare nel merito della decisione, ma solo sulla legittimità della sentenza. Questo vuol dire che i 15 punti non potranno essere diminuiti, ma solo confermati o restituiti per intero. Il ricorso sarà presentato dopo la pubblicazione del dispositivo della Corte d'Appello Federale. La Juve da quel momento avrà 30 giorni per agire. Ma parlando di mercato, ci sono grosse novità<<<