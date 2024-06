Calciomercato Juve, Marchetti: “Szczesny e Chiesa vicini all’addio”

Luca Marchetti ha parlato delle situazioni di calciomercato relative a due giocatori della Juve sempre più in uscita come Szczesny e Chiesa

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato delle situazioni di calciomercato relative ai giocatori della Juventus, Wojciech Szczesny e Federico Chiesa. Ecco le sue parole: “Abbiamo detto in settimana per la firma di Thiago Motta, fino a venerdì ogni giorno è buono. Su Szczesny dipende dal polacco, l’offerta c’è e la Juventus non si metterà di traverso. Dipende tutto da Szczesny, deciderà lui se vorrà andare in Arabia o se vorrà restare alla Juve o in Europa, la Juventus aspetta la decisione del polacco. Per la Juve più che il guadagno sul cartellino ciò che incide è il risparmio sul lordo dell’ingaggio e il mercato della Juventus è incentrato su questo. Si cerca di dare il via a un percorso più virtuoso, cercare di essere più competitivi spendendo meno. Chiesa? È reduce da un’annata non straordinaria e da un infortunio che lo sta condizionando, l’Europeo potrebbe essere la vetrina giusta. La verità è che o rinnova quest’estate o va via e la sensazione è che sia più vicino l’addio”.