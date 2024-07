La Juve si prepara ad accogliere Todibo: accordo di massima con il Nizza, si lavora per limare gli ultimi dettagli

Jean-Clair Todibo è sempre più vicino alla Juve. Il difensore francese è il preferito dai bianconeri che hanno trovato un’intesa di massima con il Nizza per il trasferimento. Ora bisognerà soltanto limare gli ultimi dettagli.

Mercato Juve, cosa manca per Todibo?

Le due parti hanno trovato un’intesa sulla base di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto per un’operazione dal costo totale di circa 30/35 milioni di euro. Ora non resta che trovare l’accordo sulla quota del prestito oneroso e quella del riscatto. I francesi, inoltre, stanno spingendo per inserire una percentuale sulla futura rivendita. Sono giornate decisivo: Todibo si prepara a diventare bianconero.