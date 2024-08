Mercato Juve, scontro Atalanta: nerazzurri su Kalulu

L'Atalanta si sarebbe inserita per Kalulu, obiettivo del calciomercato della Juventus: i nerazzurri potrebbero garantirgli la titolarità

Dopo Nico Gonzalez, tra Juventus e Atalanta potrebbe nascere un nuovo scontro di calciomercato. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bergamasco avrebbe fiutato l’occasione giusta in Pierre Kalulu, duttile difensore in forza al Milan. Il calciatore da alcuni giorni starebbe riflettendo sul suo futuro dopo che il club bianconero e quello rossonero avrebbero sostanzialmente definito l’accordo per il trasferimento.

Minaccia Atalanta per Kalulu

Il calciatore però non sarebbe convinto della destinazione, perplesso dalla possibilità di non essere protagonista alla Juventus. Infatti, in difesa, con la coppia Danilo-Bremer, senza dimenticare di Gatti, i bianconeri sembrerebbero già coperti. Proprio in quel ruolo il giocatore è sbocciato, specialmente nella stagione dello Scudetto con il Milan. All’Atalanta, invece, complice anche il grave infortunio di Scalvini, il calciatore potrebbe avere più garanzie e potenzialmente essere maggiormente attratto dal trasferimento.