Mercato Juve, rinnovo Vlahovic: riallacciati i contatti con l'agente - JuveNews.eu

La Juve si prepara a trattare ancora per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic: tutti i dettagli e le novità

Le qualità di Dusan Vlahovic sono evidenti e sotto gli occhi di tutti e per questo la Juve è intenzionata a fare di tutto per rinnovare il suo contratto. Il bomber serbo al momento è l’unico vero attaccante di ruolo nella rosa bianconera: Milik infatti è ancora infortunato, con Nico Gonzalez come alternativa d’emergenza. Secondo quanto riportato da Tuttosport la Vecchia Signora avrebbe riallacciato i contatti con Ristic, il procuratore del classe 2000. L’obiettivo è chiarire il futuro del numero 9 della Juve.

Mercato Juve, rinnovo o addio per Vlahovic

Lo scenario è chiaro. La Juve vuole puntare ancora su Vlahovic e il serbo è contento a Torino, ma il nodo è tutto economico. L’ingaggio dell’attaccante è infatti molto alto e supera quelli che sono i nuovi parametri imposti dalla società bianconera con l’arrivo di Giuntoli. Servirà quindi venirsi incontro, con l’ex Fiorentina che se vorrà rimanere dovrà accettare un piccolo taglio. Per il momento il giocatore resta concentrato sul campo ma la Juve vuole evitare un Chiesa-bis. Se l’accordo non verrà trovato in fretta Vlahovic sarà messo sul mercato. La Vecchia Signora andrebbe infatti a monetizzare dalla sua cessione, così da poter reinvestire quel denaro sull’acquisto di un nuovo attaccante. I bianconeri sono già alla ricerca di un sostituto.