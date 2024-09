Mercato Juve, il retroscena sulla cessione di Huijsen - JuveNews.eu

Il retroscena sulla cessione del difensore della Juve Huijsen al Bournemouth: le parole dell'intermediario

Sembrava destinato a diventare il futuro della difesa della Juve e invece Dean Huijsen nel corso dell’ultima finestra di mercato ha lasciato Torino per trasferirsi al Bournemouth. Un’operazione importante per i bianconeri che ha portato nelle casse della Vecchia Signora poco più di 15 milioni di euro, più 3 milioni di possibili bonus. Per la Juve si è trattata dell’ennesima conferma del progetto Next Gen, fucina di talenti da usare in prima squadra (Yildiz, Mbangula e Savona) o da rivendere per finanziare il mercato in entrata. Ora il centrale spagnolo è pronto a far vedere le sue qualità anche in Inghilterra, tanto da aver già collezionato 2 presenze in Premier League.

Mercato Juve, le novità sulla cessione di Huijsen

Intervistato da Radio Sportiva l’intermediario Andrea Pellegatti ha spiegato: “Abbiamo lavorato come intermediari nell’affare, sicuramente è stato decisiva la filosofia di giocato del Bournemouth. In un campionato fisico cerca di giocare con qualità, di partire dal basso e lì Huijsen eccelle. Il tecnico Iraola fa questo tipo di gioco e ha certamente aiutato il giocatore nell’accettare il progetto tecnico, senza scordare anche il ruolo di Tiago Pinto che aveva incrociato il giocatore a Roma. La chance di avere un contesto coerente con giocatore, età, campionato e livello sono stati fattori che hanno contribuito alla buona riuscita“.