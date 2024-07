Il padre di Huijsen: “La Juventus una famiglia. Sulla cessione…”

Don Huijsen, padre di Dean, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sull'esperienza con la Vecchia Signora.

Don Huijsen, padre di Dean, ex calciatore della Juve appena ceduto al Bournemouth, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Siamo stati contattati da Tiago Pinto, lo stesso dirigente che aveva portato Dean alla Roma. Anche altri club si sono fatti sentire con noi, ma il progetto del Bournemouth è stato il migliore e da questo deriva la scelta della Premier League. Juve? Ci sono piaciute tante cose della Juventus, quel che ha risaltato di più è stato il calore del club e la cordialità delle persone che lavoravano lì che ci hanno dato la sensazione di far parte di questa grandiosa famiglia. E’ vero, ma ora il sogno è di giocare in Premier League con la maglia del Bournemouth. Nel calcio mai dire mai, quindi vedremo che succederà. Ora penserà soltanto a far bene con il suo nuovo club”.