Mercato Juve, pronta la prima offerta per Koopmeiners: le cifre

La Juve si prepara a fare la prima offerta ufficiale per Koopmeiners: tutte le cifre dell'operazione e le speranze bianconere

L’infortunio di Miretti ha aumentato ancora di più una necessità in casa Juve: serve un trequartista e quel trequartista è Teun Koopmeiners. L’olandese è da sempre il sogno di mercato bianconero ma l’Atalanta fa muro.

Mercato Juve, prima offerta per Koopmeiners

La Juve vuole provarci fino in fondo e dopo mesi di contatti prepara la prima offerta ufficiale che sarà di circa 45 milioni di euro. Bassa, almeno 10 milioni in meno delle richieste nerazzurre. Per la Vecchia Signora si tratterà però di un modo per rompere il ghiaccio e sondare il terreno. I bianconeri hanno già l’accordo con il giocatore e sperano che trattando si possa trovare una soluzione che faccia tutti contenti.