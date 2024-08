Le parole del presidente del Porto Villas-Boas su Francisco Conceicao, obiettivo di mercato della Juve per l'attacco

Tra i giocatori seguiti dalla Juve per l’attacco c’è anche il talento del Porto Francisco Conceicao. L’esterno portoghese sarebbe un innesto interessante ma la trattativa sembra molto difficile.

Mercato Juve, le parole del presidente del Porto

Intervenuto all’inaugurazione della Casa del club portoghese il presidente del Porto Villas-Boas ha detto: “Ho parlato con lui e parlo con tutti i giocatori. Vogliamo proteggere i nostri gioielli. Francisco è una risorsa del Porto, un giocatore amato dai tifosi, come si vede nella presentazione. Siamo perfettamente consapevoli del suo valore, di ciò che rappresenta e di quello che può darci in questo percorso. Non rinunceremo a Francisco per proposte che ci sembrano del tutto insensate. Così è stato in questa fase. Se c’è qualcosa che vale la pena valutare, lo valuteremo, come avevamo promesso a Francisco in quella conversazione”.