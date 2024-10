Lucca: “Le voci sulla Juve non mi fanno bene”

L'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca ha parlato del suo possibile trasferimento alla Juve: "Sono concentrato sul presente"

Stacco imperioso, colpo di testa e gol: Lorenzo Lucca grazie alla sua rete ha regalato all’Udinese la vittoria contro il Cagliari. Tre punti preziosi per la squadra Runjaic e un altro gol per l’attaccante italiano che ha iniziato alla grande la stagione. Per lui infatti già 4 gol in 9 partite, per intenderci soltanto uno in meno di un certo Dusan Vlahovic. Il paragone non è randomico visto che nei giorni scorsi il bomber dell’Udinese è stato inserito nella lista dei possibili rinforzi per l’attacco della Juve. Intervistato sull’argomento al termine della partita Lucca ha detto: “Le voci sulla Juve non mi fanno bene: sono concentrato solo sull’Udinese e sulla vittoria. Voglio fare bene e ho stima di me stesso. L’anno scorso non è andata come speravamo ma quest’anno penso che sia importante. Devo rimanere concentrato e dare il massimo, può essere quello l’anno della consacrazione. Sogno? Preferisco non dirlo“.

Lucca alla Juve? Le ultime

La Juve è a caccia di un altro attaccante e Lucca potrebbe fare al caso dei bianconeri. Valutato circa 20 milioni di euro, infatti, l’attaccante italiano potrebbe diventare un’ottima alternativa a Vlahovic. Complesso però convincere l’Udinese che punta molto sull’attaccante e difficilmente deciderà di venderlo a metà stagione.