Mercato Juve, Paratici sogna 7 colpi “impossibili”: ecco i nomi

Mercato Juve – Obiettivi, sogni e follie: ecco i 7 nomi “impossibili” di Paratici

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nonostante la prossima sessione di mercato aprirà solo a settembre, Paratici ha già iniziato col botto. Il colpo Kulusevski chiuso a gennaio, poi il super scambio tra Pjanic ed Arhur. La nuova Juventus inizia già a prendere forma, ma ovviamente siamo solo all’inizio. Il CFO bianconero ha infatti in serbo altri acquisti e -perché no – anche qualche grossa sorpresa. Anzi, nella mente del dirigente della Juve ci sarebbero anche dei sogni quasi “impossibili”, obiettivi e suggestioni enormi che, in un modo o nell’altro, rimangono ancora vivi. E allora quali potrebbero essere le follie di mercato della Juve in vista del prossimo anno? Nella nostra gallery noi abbiamo racchiuso i 7 nomi più clamorosi accostati alla Vecchia Signora, colpi (quasi) impossibili che però potrebbero veramente diventare realtà nel prossimo futuro. Partiamo subito con la raffica allora, tenetevi forte: >>>VAI ALLA LISTA