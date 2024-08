Mercato Juve, confermata l’offerta per Koopmeiners: le cifre

Fabrizio Romano ha confermato l'offerta della Juve all'Atalanta per Koopmeiners: tutte le cifre e le ultime novità

Koopmeiners ha rotto con l’Atalanta e ha specificato di volersi trasferire alla Juve. Una presa di posizione forte ma ora le due squadre dovranno trovare un accordo per il cartellino.

Mercato Juve, le ultime novità su Koopmeiners

Intervenuto sul suo profilo X il giornalista Fabrizio Romano ha aggiornato sulle ultime novità sulla trattativa: “Nonostante le smentite, l’offerta della Juventus per Teun Koopmeiners è ora confermata… ed è sul tavolo da giovedì. Offerta da 55 milioni, inclusi gli extra come rivelato, questa è la cifra che si sta negoziando tra Juve-Atalanta. Per essere precisi, € 50m più € 5m di componenti aggiuntivi. I colloqui continuano”.